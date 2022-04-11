（台中福華大飯店首推星級母親節媽媽防疫包，在飯店與電商同步販售。圖/台中褔華提供）距離母親節不到一個月，不過，隨著疫情升溫，預期宅在家慶祝母親節的民眾將因此大增！為搶攻母親節餐飲外帶與母親節送禮商機，台中福華大飯店首推星級母親節媽媽防疫包，將一系列美食在飯店與電商通路同步販售搶市！台中褔華表示，母親節媽媽防疫包組合內容，包括外帶常溫料理、宅配冷凍母親節大餐、母親節蛋糕及各式母親豪禮等，提供一系列外帶料理、宅配美食自由組合，消費滿額免費贈品牌袋（限量100個），一手輕鬆袋著走！新開幕的台中福華1樓「豪吧雲端廚房」，針對母親節特別推出冷凍套餐，以4人合菜為主，包括經典西式、江浙佳餚及港式粵菜。其中，江浙料理菜色有紹興醉雞、貴妃牛腩、松阪豬米糕、聖皇燉雞湯等葷食冷凍套組。此外，還有道地粵式料理，珍味烤麩、紅燒天貝若（黑豆）、義大利黑松露珍珠小薏仁、甘栗紅麴米糕捲、紅燒芋香獅子頭、普羅旺斯燉蔬菜、燕麥奶白鍋等素食冷凍套組。台中褔華表示，上述母親節冷凍套組以近7折的優惠價每組3,999元，均有葷、素兩類套組可供選擇，消費者可在線上商城或飯店現場選購外帶。凡4/20前預訂母親節冷凍套組即享全省免運優惠，自取即贈雪蛤燕窩飲2入組。除了冷凍套組，飯店中餐廳也推出常溫母親節外帶料理，4人合菜3,999元。