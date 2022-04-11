10日才送走泰籍中鋒查拉帝的新北中信特攻，接著在11日宣告結束跟厄力之間合約，理由是沒有辦法打出符合球迷期待的團隊球風，如此一來特攻的外援陣容正式底定，除了亞洲外援夏樂，將留下馬龍、艾斯與凱3名洋將，目前特攻拿下14勝11敗，排名暫時排在第4，跟聯盟第3台啤英熊僅有半場勝差。

以下是中信特攻新聞稿內容，「新北中信特攻11日正式宣布，結束與洋將厄力（Cleanthony Early）之合約。「早哥」厄力本季累積12場出賽，平均27.6分、8.9籃板的高效率，總是能在中信特攻團隊得分乾旱期挺身而出，而他在場上極富戲劇性的表情，更常常激起球迷熱情！

唯目前中信特攻最重要的任務是備戰季後賽，所有決策皆以團隊共同達成目標為優先，而特攻陣中有許多本土新秀，球隊期待洋將能以輔助角色幫助本土球員成長，以應付未來每一場高張力的季後賽對決，打出符合球迷期待的團隊籃球。特攻團隊考量厄力的現今球風，決定結束與厄力的合約。 感謝厄力加入中信特攻以來的貢獻與付出，祝福他未來能憑藉出色籃球技巧，有更多精彩的發揮與成就！」