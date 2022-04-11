武漢交通防疫趨嚴 今起搭地鐵需持48小時核酸陰性證明 13:032022/04/11 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 武漢交通防疫的規定趨嚴，規定從11日起搭乘地鐵需出示48小時核酸陰性證明。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據極目新聞引述武漢地鐵運營公司指出，從4月11日起，武漢軌道交通執行「健康碼綠碼、48小時核酸陰性證明（或核酸採樣憑證）、測溫、戴口罩、掃車廂碼」措施，保障公共交通疫情防控安全。 武漢地鐵提醒，請廣大乘客積極配合車站工作，主動出示綠碼、48小時核酸陰性證明（或核酸採樣憑證）、佩戴好口罩，乘車過程中請主動掃車廂碼上報行程。無手機乘客或其他情況，也須出示48小時核酸陰性證明（或核酸採樣憑證），經測溫正常後配合工作人員進行人工登記。 紹興最大方艙醫院啟用 暫用於收治上海轉運來的隔離人員 扁資助王丹660萬 遠高於行情價 #新冠肺炎 #大陸 #武漢 #核酸 #陰性證明 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滬城染疫數創高 廣州全員核酸檢測 04:102022/04/11 產業財經 鳳梨釋迦產季到來 陳吉仲坦言：已窮盡一切辦法 09:332022/04/11 生活 社評／穩定與大陸經貿關係 永保安康 04:102022/04/11 焦點新聞 台中議員施志昌助理確診 林靜儀速做快篩結果出爐 11:252022/04/11 生活 廣州疫情升溫藏社區傳播風險 官方籲非必要不離城 11:342022/04/11 兩岸 上海公布「防範區」名單共7565個：可以出社區 10:522022/04/11 兩岸 疫情嚴峻複雜 梁萬年：「動態清零」是上海抗疫最佳方案 12:212022/04/11 兩岸 3月對大陸、香港出口黃金條塊暴增 04:102022/04/11 財經焦點 上海封控！ 航運塞港機率大增 為何對業績卻是「短空長多 」 05:002022/04/11 財經 陸強推科技自主 資訊科技產業升勢壯 04:102022/04/11 投資理財 上海昨增逾2.6萬例確診 再創單日新高 10:142022/04/11 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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