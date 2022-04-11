據極目新聞引述武漢地鐵運營公司指出，從4月11日起，武漢軌道交通執行「健康碼綠碼、48小時核酸陰性證明（或核酸採樣憑證）、測溫、戴口罩、掃車廂碼」措施，保障公共交通疫情防控安全。

武漢地鐵提醒，請廣大乘客積極配合車站工作，主動出示綠碼、48小時核酸陰性證明（或核酸採樣憑證）、佩戴好口罩，乘車過程中請主動掃車廂碼上報行程。無手機乘客或其他情況，也須出示48小時核酸陰性證明（或核酸採樣憑證），經測溫正常後配合工作人員進行人工登記。