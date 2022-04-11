台南山上花園水道博物館內的人氣景點大型木偶，有遊客無視禁止攀爬的告示，硬是跳坐將木偶的左手臂坐斷。（水道博物館提供／洪榮志台南傳真）

台南山上花園水道博物館內的人氣景點大型木偶，昨天有遊客無視禁止攀爬的告示，硬是跳坐將木偶的左手臂坐斷。館方發現後除立即展開維修外，也在臉書粉絲專頁呼籲當事人出面處理，否則將請警方協助追查究責。

水道博物館指出，昨天下午1男1女等2名遊客在親子沙坑區內遊玩時，因男遊客無視禁止攀爬的告示，直接跳坐到木偶上，當場將木偶的左手臂坐斷，但事後並未向館方通報此事。

館方接獲其他遊客反映後，除立即緊急封閉親子沙坑區，避免不知情的小朋友誤闖造成危險，還通知廠商維修，並調閱監視器畫面追查，發現闖禍的遊客事後還在園區逛了一陣子才離開。

館方指出，去年底也曾有遊客壓斷木偶的側邊，所幸沒有人員受傷，但肇事者除承認錯誤，也協助館方維修恢復。事後，雖然館方不惜破壞美觀，將警告標示直接貼在木偶身上，提醒民眾不要接觸，但還是有遊客不顧警告進入禁區破壞木偶。

館方還說，市府文化局為吸引更多親子接近並認識水道博物館，2020年1月委託藝術家結合親子沙坑，打造一座高4.5公尺、利用回收棧板製成的人偶造型《森林裡的水道工程師-拉米》，並巧妙融入松鼠、鳥巢等造型，希望與鳥兒、昆蟲及人們等同樂。這件充滿父愛的作品，也因為造型特殊，設置後一直是遊客拍攝打卡的熱點。

館方為維護木製材質除定期檢視外，每年也都會上漆保養，但因受到山區戶外環境影響，木偶還是出現脆化現象，館方也在木偶周遭設置警語，提醒民眾不要靠近，以免造成破壞。