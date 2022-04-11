有「癌王」之稱的胰臟癌，因為在早期時幾乎無症狀，所以難以察覺，有八成五病人確診時已擴散轉移，5年存活率不到10％，因此如何預防胰臟癌格外重要。胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，美國研究發現，每周食用十字花科蔬菜，可以降低罹胰臟癌風險，且生食效果更佳，但抽菸、重度肥胖者無法透過食用十字花科蔬菜降低罹癌風險。

錢政弘在臉書粉專發文指出，胰臟癌的危險因子除了家族史和基因遺傳以外，最主要跟抽菸、喝酒、肥胖、高油飲食和糖尿病有關。而去年發表在《癌症流行病學》期刊的一篇美國研究顯示，食用十字花科蔬菜，包括花椰菜、白菜、高麗菜、羽衣甘藍、芥藍、青花菜和白蘿蔔等，可減少罹患胰臟癌風險，統計結果如下：

●胰臟癌組食用較少的十字花科蔬菜，每周3.4份，低於健康組的4.1份。

●胰臟癌組吃較多的肉品，每周8.4份，高於健康組的7.1份。

●每周食用1.5份以上的「生」十字花科蔬菜，最高可以降低40％胰臟癌的風險。

●每增加1份「生」十字花科蔬菜，可多降低15％胰臟癌的風險，若是增加1份「熟」蔬菜則是多降低8％的風險。

●已經戒煙的人每周吃4.5份以上十字花科蔬菜，可以降低50％罹癌風險。

●持續吸煙的人吃十字花科蔬菜「無法」降低罹癌風險。

●中度肥胖的人（BMI25～30）每周多吃1份蔬菜，可以減少20％罹癌風險。

●重度肥胖的人（BMI＞30）吃十字花科蔬菜「無法」降低罹癌風險。

錢政弘指出，抗癌可能的機轉是因為抽菸、喝酒及高油食物會增加肝臟分泌膽酸，過量的膽酸經過胰臟時，會進入胰管誘發癌細胞形成，而十字花科蔬菜有結合膽酸的能力，可幫助腸道減少膽酸回收，另外蔬菜中富含異硫氰酸鹽（ITCS）、芥蘭素（Indole-3-Carbinol）、葡萄糖二酸（glucaric acid）等抗氧化物，可以協助將次級膽酸和代謝物的毒性除去，減少其對胰臟和腸道粘膜的傷害，同時預防胰臟癌和大腸癌。

不過錢政弘也提到，加熱蔬菜時會破壞異硫氰酸鹽（ITCS）的結構，抗癌的效果難免會打折，這說明為什麼這個研究發現「生食」蔬菜的抗癌效果是優於「熟食」。