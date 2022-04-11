近幾年台灣科技類股表現較突出，尤其是台積電近2年自新冠疫情後股價大漲，貢獻出豐富的資本利得，帶動有小台積電稱號的富邦科技（0052）ETF，達到公開說明書可分配條件進行相關收益分配。台積電將於本周四（14日）召開法說會，富邦科技ETF除息日訂為4月20日，投資人最晚於4月19日前買進或持有該檔ETF，皆可參與此次配息。

富邦投信於4月1日發佈富邦科技ETF收益分配期前公告，4月預計配息金額分別為每單位10.19元，依今（11）日股價約在112元以下，殖利率約8.5％，富邦投信指出，雖然全球市場仍存在著政治地緣及通膨過高等不確定性，以致股市可能持續震盪，但當不確定風險逐漸淡化後，將回歸到基本面，因此體質強勁的台股科技業，富邦科技ETF未來的表現仍值得期待。

富邦投信指出，近年台股強勁表現主要來自於台灣的核心產業—科技業，其中又以半導體業最為關鍵，因此只要能有效掌握科技業，就等於掌握台股未來趨勢。富邦科技（0052）ETF為台灣首檔科技產業ETF，同時鎖定國內多個主、次科技產業，包括半導體、電腦、電子零組件等等，並以市值前150大企業為網羅範圍，買入1張富邦科技ETF成本相對便宜，若以零股交易，入手門檻更低，且等於一次買入數10檔台股菁英電子企業。

此外，富邦科技ETF以台積電為主要持股，目前持股比率近6成，又有小台積電之稱，讓投資人可簡單投資，小資族也能參與台積電行情，若投資人看好台灣科技類股（或台積電）中長期發展，或有中長期存股需求，皆是參與未來中長期行情之絕佳工具。

依富邦投信4月1日公告，4月20日將除息的富邦科技ETF，參與除息的最後買進日為4月19日前，配息發放日則是5月24日。惟實際配息金額及配息率，仍須依4月15日實際配息金額公告為準。