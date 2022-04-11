立法院教育及文化委員會今審查《國民教育法》修正草案，不過審到第6條時，教育部官員卻說可否等行政院版來時一起討論。此舉惹惱教文會召委、國民黨立委林奕華，她痛批教育部有自己版本卻不拿出來，要讓大家白忙一場，「是在把我當細漢仔」，一定要讓教育部付出代價。教育部次長蔡清華則頻頻道歉，但仍難以化解林奕華的憤怒。

立法院教文會今天排審《國民教育法》，立委共提出19個修正案，不過當審到林奕華等人提的第6條修正案，她主張將有關學齡兒童入學希望將「無國籍學生」入法保障，這時教育部官員卻說目前有行政院相關說法版本，是不是到時再一起進行討論。

這時身為召委的林奕華大為光火，指責教育部藐視國會，有行政院版本卻不拿出來，讓她在不知情下今天排審《國民教育法》修正案，即使大家對修正條文有共識，也沒有辦法送進立法院會進行三讀，還要等行政院版本送來後才能一起討論。

民進黨立委吳思瑤則表示「我要硬著頭皮幫教育部解釋」，剛剛才知道教育部正在擬定《國民教育法》修正的相關條文，還沒有送到行政院去，所以現在說不上有行政院版本。

國民黨立委萬美玲則消遣吳思瑤，目前到底有沒有行政院版，教育部講的話大家都聽不懂，還要吳思瑤委員幫教育部翻譯。她批評教育部，如果有行政院版，怎麼不在排審前說，甚至今天整個早上都沒吭聲，然後突然說有行政院版，這太不尊重立法院。

林奕華怒氣未消，對於教育部不尊重她這個召委排審法案，表示一定要教育部付出代價。但此時，立法院教文會另一個召委、民進黨立委賴品妤則突然拍桌，表示不認同國民黨要求，並呼籲教育部盡快解決問題。

教育部政務次長蔡清華則是三度向教文會致歉，他表示，教育部有擬《國民教育法》修正版本，但在部內法規會討論時，其他部會有不同意見，還有賴政務委員出來協調取得共識之後，才會送行政院。他同意，將行政院版一個月內送到立法院教文會來審議。