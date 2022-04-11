2022年首季上市櫃公司申請減資爆量，金管會多設兩道防守門檻。證期局局長張振山11日在立法院財委會透露，已發函會計師公會，要求上市櫃公司若減資逾50％，會計師須合理性與必要性表達意見，其次是要求投保中心對上市櫃公司減資，採「逐案檢視」，在股東會上表達意見。

現行上市櫃公司公司若要減資，必須提出申請，且檢視合理性、必要性，減資後一年內不得再申請增資；第二關就是減資必須提股東會同意。而今年最受矚目的減資案，即長榮海運減資6成，張振山表示，最終仍是要股東會通過。

立委費鴻泰11日在財委會質詢時指出，今年到3月已有有18家上市櫃公司要辦理減資，減資574.86億元，相對2018年全年有37家上市櫃公司減資，總減資金額635億元，今年才前三月，減資金額已逼近2018年全年的程度，當時上市櫃公司減資為了拉升股價，現在減資的公司股價反而跌的比漲的多，是否有異常？一般減資可能為了少繳稅，但今年的減資是否是要稀釋小股東股權，掌控經營權？

張振山表示，不排除有減資要稀釋小股東股權的可能性，畢竟減資都是有作用的，一定會影響經營權比重、財務結構，因此以前只要求會計師對減資檢查表勾填合理性與必要性，近期則是已發函會計師公會，若減資逾5成的公司，會計師一定要對減資必要性與合理性表達意見。

另外也已發函投保中心，要逐案檢視上市櫃公司減資案，亦要在股東會上表達意見。

至於今年減資公司股買都是下跌，張振山回應減資是公司調度資本結構，股價是看投資人對減資案的解讀，有沒有必要性，市場會作反應。

對於外界建議減資後是否應限制更長時間不讓上市櫃公司增資，以避免惡性減資稀釋小股東股權？張振山表示，經營環境隨時變化，公司減資時的考量，及後續可能因經營出現變化，需要增資，若過度僵化限制，恐怕不利上市櫃公司經營，這必須個案來檢視公司是不是有特殊狀況、再特別衡量。