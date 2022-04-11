民進黨台中市議員施志昌女性助理昨晚確診新型肺炎，引起各界震驚！綠營人士指出，因施志昌9日晚間才參加一場綠營重要聚會，包括副總統賴清德及中市立委、市議員等幾乎全員到齊；施志昌強調，他採檢結果中午出爐確定是陰性。讓副總統賴清德及綠營立委、市議員等民代，不再膽戰心驚。

台中市議員施志昌女性助理染疫，引起各界的高度關注！施志昌上午說，服務處助理確診一事，該名助理昨天下午覺得喉嚨痛，但感覺與一般感冒不同，於是自行做快篩後出現陽性反應，隨後立即聯繫台中市政府衛生局，送PCR採檢，並於當日晚間約十點半確診。

施志昌指出，該名助理於服務處擔任行政職，平日也並未在外服務，於服務處期間也全程配戴口罩，如今確診也自行快篩並儘速配合防疫措施，進行採檢與隔離。他本人接獲助理通知後，馬上停止活動返家，等待衛生局通知；並自行做快篩呈現陰性，其他助理也有自行快篩，目前都是陰性。