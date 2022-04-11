震驚全國的老牌銀行台銀張姓理專A錢案，已爆發一個多月，台銀卻還搞不清被盜金額，金管會消極監理挨批。立委高嘉瑜11日在財委會中痛批，台銀神鬼理專都已被收押了，台銀清查、對帳一個月還無法確定損失金額，金管會也接受台銀資料不全的說法「太消極」，金管會主委黃天牧表示，資料不全的理由「不能接受」，會要求台銀來銀行局裡說明，二周內請台銀給最終資料。

高嘉瑜質詢，台銀張姓襄理A錢案台銀說法一直在變，3月15日說2名客戶受害、盜領2000萬、3月18日又變成6名被害人、3000萬，4月19日又有媒體報導有9名被害、近一億元，到底是多少受害人、金額？

銀行局長莊琇媛表示，目前台銀報告指出，受影響有6名客戶、2,800多萬元，因其中有一名客戶資金往來複雜，台銀要再調查。目前台銀只呈報資料很簡單的報告，還在補充中，會再確認。

高嘉瑜進一步指出，台銀員工A錢，不只是個人，台銀內控是否已失靈？張員盜用同事印章、無視主管取得密碼皆通行無阻，金管會是否監管各銀行的網路銀行申辦SOP？是否應像保險一樣有區塊鏈聯盟。

高嘉瑜還引用網友爆料指出，公股行庫欠缺淘汰機制，擺爛主管不蓋章出了事沒事，但認真蓋章的主管卻因此背負重責，未來理專弊案問責高階經理人的制度，如何避免不擺爛的主管卻反而責任過重？他也要求擔任過理專的存匯櫃員應強制避免其經手自己先前服務的理財客戶。

高嘉瑜怒批，台銀內控三道防線出什麼事，金管會不能消極說台銀資料不全就一語帶過，那金管會就跟台銀沒兩樣。

黃天牧回應，委員說得很對，會要求台銀直接來銀行局裡說明。二周內請台銀給最終資料，對於台銀說「資料不足」的理由，「不能接受」，至少現在為止搜集到的完整資料都要提報。