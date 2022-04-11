（搶母親節商機，85度C一口氣推出6款主題蛋糕，早鳥優惠自即日起開跑。圖／85度C） 搶母親節感恩孝親商機，85度C推出6款不同尺寸與不同口味母親節主題蛋糕，即日起至5/5日門市預購，母親節主題款蛋糕可享85折優惠，另外85 Cafe APP會員購買任一母親節主題款蛋糕，還可再抽iPhone 13 Pro Max、AirPods Pro、LA MER 經典乳霜、LG空氣清淨機、Roborock掃地機器人 S5 Max等。消費越多，中獎機會越大！預計全台母親節檔期可售出21萬個蛋糕，相較2021年成長3.1%。 85度C以「時尚女王媽咪」為主題一口氣推出六款蛋糕，消費者可以依照媽媽的喜好來挑選，分別是6吋女王的皇冠，85折價460元、6吋巧莓花語，85折價480元、8吋時尚天后，85折價680元、8吋玫瑰漫舞，85折價660元、8吋幸福莓滿，85折價690元、10吋皇家黑森林，85折價1150元。 85度C母親節蛋糕「王的皇冠」，以夢幻的造型皇冠，象徵媽媽的優雅迷人，以香草戚風蛋糕為主體，內有三種不同口感夾層，最外層是由比利時嘉麗寶白巧克力，製成的香草白巧克力慕斯，第二層的厚奶茶奶凍，嚴選添加法國愛樂薇動物性鮮奶油，搭配黑糖珍Q香氣十足，再搭配由法國Boiron草莓果泥特製的草莓檸香卡士達餡，酸甜爽口又清甜！一塊蛋糕，多重口感帶給媽咪至高無上的享受。 「巧莓花語」蛋糕，由頂級比利時嘉麗寶60.1%及70.5%巧克力，完美比例調製的巧克力慕斯，，搭配草莓覆盆子凍添加法國Boiron草莓果泥，外層還有精選法國愛樂薇動物性鮮奶油，每一口濃郁奶香中，還有酸甜與微苦的交織，反覆席捲舌尖上的味蕾，必吃指數百分百。蛋糕上的手工巧克力玫瑰花完美綻放，象徵我們的母親溫柔又堅強。 85度C「時尚天后」母親節蛋糕，超仿真的名牌口紅和彩妝刷具，再加上經典香水，媽咪就是家中的時尚天后！選用法國愛樂薇動物性鮮奶油和Boiron百香果果泥，調製的百香優格乳酪慕斯，滋味香甜且爽口，內餡中的綜合莓果慕斯及黑莓布蕾，則添加法國Boiron草莓果泥，酸酸甜甜，絕對令媽咪愛不釋手！ 「玫瑰漫舞」精緻的巧克力玫瑰花彷彿在蛋糕上唯美漫舞～香甜可口的水蜜桃凍，特選法國Boiron白蜜桃果泥，增添口感。搭配的覆盆莓香堤餡使用法國Boiron草莓果泥，酸甜恰到好處。濃郁細緻的香草慕斯，則添加法國愛樂薇動物性鮮奶油，增添純淨奶香風味，與味蕾來一場浪漫慢舞。 「 幸福莓滿」蛋糕上方的水果裝飾宛如盛開的花朵，象徵著家庭幸福美滿！濃郁的巧克力戚風蛋糕搭配香甜的吉士醬夾著黑櫻桃，濃郁可口的風味完美展現，外層包覆的鮮奶油及夾餡牛奶布蕾添加法國愛樂薇動物性鮮奶油，醇濃奶香，每吃一口都滿滿幸福感！ 熱愛分享的消費者們最適合購買10吋的「皇家黑森林」蛋糕為經典德式黑森林，黑森林蛋糕搭配櫻桃餡，抹上濃濃奶香味的鮮奶油，鮮奶油使用法國愛樂薇動物性鮮奶油，綿密細緻奶香濃郁，令人唇齒留香，外層覆上苦甜巧克力薄片，口感豐富經典口味值得大家庭一同享用。 近年民眾挑選蛋糕，強調視覺、味覺兼具，除了造型偏愛主題蛋糕，迎合網路IG網路打卡，就連食材也相當講究， 85度堅持物超所值，以平價金額品嚐，歐洲銷售第一的法國愛樂微鮮奶油、百年歷史的比利時嘉麗寶巧克力，和法國Boiron保虹果泥，令人大呼過癮。即日起到5/5門市預購母親節主題款蛋糕即享有85折優惠；4/7-5/8只要85 Cafe APP會員購買任一母親節主題款蛋糕，即可參加抽獎-iPhone 13 Pro Max (1名)、AirPods Pro (1名)、LA MER 經典乳霜(1名)、LG空氣清淨機(2名)、Roborock掃地機器人 S5 Max (2名)，共計7名，消費越多，中獎機會越大。