目前在國內大流行的Omicron變異株，染疫症狀和一般感冒、流感有不少相似的地方，加上近日天氣變化大，讓民眾稍有不適就會擔心是否感染新冠病毒，台灣中醫預防保健協會創會理事長樓中亮在臉書分享得到感冒、流感、新冠病毒及Omicron的症狀差異，其中感染Omicron最易產生乾咳、極度疲勞、喉嚨沙啞及肌肉痠痛等4症狀，當中又以乾咳及喉嚨沙啞最特別。

樓中亮日前曾在個人臉書粉專分析，感染新冠病毒和一般感冒、流感症狀，雖然有眾多相似的地方處，但從細微的病症上還是可以分辨。他先教大家分辨呼吸道症狀及全身性症狀兩者的差異，呼吸道症狀為咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等；全身性症狀則是頭痛、全身痠痛、疲倦乏力等。

樓中亮說，一般常見的感冒症狀為發燒，出現呼吸道症狀如咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等，全身性症狀如頭痛、全身痠痛、疲倦乏力也會合併出現1、2個。流感的病徵則是發燒頭痛、咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛，呼吸道症狀，合併肌肉痠痛。

中醫師樓中亮教大家分辨症狀。（圖／翻攝自樓中亮臉書粉專）

至於確診新冠則是以發熱、乾咳、乏力為主，少數會有鼻塞或流鼻涕、失去味嗅覺、肌肉痠痛及腹瀉；感染Omicron變異株則會有乾咳、極度疲勞、肌肉痠痛、喉嚨沙啞，少數會發燒、失去味嗅覺。

樓中亮表示，感冒大多是著涼、淋雨、疲勞過度、免疫力下降造成；流感通常是交換季節時，病毒透過飛沫傳染，往往都是一群人同時感染。至於新冠肺炎的傳染途徑分為空氣傳播和接觸傳播，前者為咳嗽和打噴嚏，後者是觸碰帶有病毒的物體、表面和握手等親密接觸後，再觸碰眼口鼻。

樓中亮提醒，疫情流行期間要減少出遊，避免前往人多的地方，確實佩戴口罩、正確洗手，及保持間康飲食和規律運動提高免疫力。