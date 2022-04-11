新竹市長林智堅（右二）爭取體育署補助興建的「香山綜合休閒運動館」，11日正式開工。（陳育賢攝）

新竹市香山區至今仍急缺室內運動空間，市府爭取體育署補助1.8億元，共投入2.3億元興建香山首座室內運動場館「香山綜合休閒運動館」，11日正式開工，預計2023年6月完工，完成新竹市1區1運動中心的最後1塊拼圖。

市長林智堅表示，新竹市政府這幾年向中央爭取很多經費，透過設計力導入公共建設翻轉城市，在他上任前就已規畫有新科與竹光運動中心，得到市民很大肯定，唯獨香山卻因人口限制未有規畫。

當他上任市長後，特別拜訪時任行政院長賴清德，代表新竹市民拜託院長，自己作為香山子弟，故鄉卻沒有室內運動館說不過去，爭取經費蓋個運動館。

他說，原先受限於經費並無泳池規畫，考量鄉親需求，努力爭取經費，得以興建泳池，如今館內設備項目齊全，提供熱愛運動的大小朋友使用，雖然無法在他的任期內完成，以後作為市民和大家一起體驗，期待在市府及經營團隊努力下，持續翻轉新竹市。

市府指出，香山綜合休閒運動館緊鄰香山行政大樓，1樓立面設變仿清水塗料，2樓設計流線型金屬斜格柵，斜角計算過太陽照射角度，如同漂浮在空中的金屬盒子，創造都市動態感。

另，為讓街景保持一致性，建物退縮形成都市騎樓與綠帶，設置街角廣場與街道家具，串聯開放空間，未來提供市集在廣場擺攤，而館內空間則通透明亮無死角，如同在戶外運動般，解開使用者室內運動帶來的束縛感。

教育處表示，香山綜合休閒運動館規畫地下1層、地上2層，1樓設大廳、游泳池（含兒童池）、Spa池、蒸氣室，2樓為桌球室、體適能中心、多功能教室、韻律教室，打造「樂齡、親子、婦女、無障礙」共融的休閒運動場館，未來將委外營運，提供專業且多元的運動課程，並設置地下停車場。

市府同時指出，近年民眾運動健身需求頻率提高，為符合在地居民所需，設立香山綜合休閒運動館，是繼新科國民運動中心、竹光國民運動中心之後，全市第3座運動中心，這也完成了市府1區1運動中心的承諾。