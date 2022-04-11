隨著國際原物料大漲，也帶動小麥製品如麵粉、麵包價漲，農委會主委陳吉仲日前呼籲民眾可以改多吃炒飯，遭批「現代版晉惠帝」，根據統計，農糧署2019年花費超過8500萬元推廣米食，但隔年食米量卻創新低，陳吉仲表示，如果沒有推廣掉下去的速度會更快，希望能維持住不要再往下掉。

根據農糧署統計，國人每人每年食米量不斷下降，2016年為44.5公斤，2019年45.4公斤，為挽救食米量，同年農糧署舉辦超過300場推廣活動，花費超過8500萬元，結果2020年國人食米量卻掉至44.1公斤，創下新低。

立法院經濟財政聯席會今日審查「農業保險法第十條條文修正草案」案，陳吉仲受訪表示，當問及民眾早上吃米的機會有多少，除了飯糰大概不到1％，中餐和晚餐很多人也都外食，預計之後會到凱道舉辦米食博覽會，米食做甜的食物有米苔目、湯圓等，鹹的還更多，「如果沒有繼續推廣，掉下去的速度會更快」！

當問及辦理推廣活動會帶動國人每人每年食米量多少？陳吉仲說，與其講增加多少，應該要先穩定不要繼續下滑比較重要，後續的具體方案會再跟外界報告。

然而針對「現代版晉惠帝」的稱號，民進黨立委賴瑞隆為陳吉仲抱不平，認為這是把兩件事混為一談，陳吉仲同意，「是啊！我的本意是要促銷台灣米，用晉惠帝比喻我，是不是我國文程度不好」？