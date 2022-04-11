前台北市議員顏聖冠今天於臉書宣布登記參選台北市民進黨市黨部主委選舉，她表示，希望以她過去5屆議員的經歷，20多年基層選舉的經驗，盡她的力量，幫民進黨的台北市長候選人打贏首都之戰。

顏聖冠指出，在經過幾天的思考之後，他決定登記參選這次2022年台北市民進黨市黨部主委選舉，參選的目的，是希望以她過去5屆議員的經歷，20多年基層選舉的經驗，盡她的力量，幫民進黨的台北市長候選人打贏首都之戰。

顏聖冠強調，不止台北市長選舉，她更要以團體作戰的整合能力，協助所有民進黨的市議員提名人都能夠順利當選。並使首都之戰的能量，能夠結合中央行政優秀的政績表現，擴散到其他縣市。

顏聖冠說，在過去許多屆的縣市長選舉中，因為是議員參選人，曾經是被輔選的對象。如今她決定轉換角色，用過去長期累積的經驗，用無私無我的態度，結合年輕新世代的力量，來替民進黨在台北市開創新局。

她說，「我是顏聖冠，我要參選民進黨台北市黨部主委！我會全力以赴幫民進黨再次拿下台北市長選舉的勝利！」