彰化縣政府貼心準備3萬份壓轎金供信眾免費索取，即日起在彰化縣各戶政事務所、縣府服務台開放民眾索取。(吳建輝攝)

11日下午已經有許多信眾前往縣府拿壓轎金，希望得到媽祖保佑。(吳建輝攝)

大甲媽壓轎金是每年信眾必搶，希望能夠祈福、避凶得到媽祖保佑，過去僅能透過有擺設香案的宮廟，接駕團體才能拿到，彰化縣政府貼心準備3萬份壓轎金供信眾免費索取，即日起在彰化縣各戶政事務所、縣府服務台開放民眾索取。

據傳壓轎金功能眾多，包括保平安，小孩子收驚，甚至治病等等，由於必須是要經過媽祖神轎壓過的金紙，因此數量不多，每年爭搶信眾都會跟著繞境隊伍旁爭搶，不過今年因為疫情關係相關防疫規定嚴峻，因此今年要拿到壓轎金更加困難。

彰化縣政府9日在縣境擺設香案，由彰化縣長王惠美親自接駕，縣長也特別將壓轎金拿出來與縣民分享，希望大家都能夠得到媽祖的保佑，11日下午1點開始，在縣府各戶政事務所、縣政府服務台等地，開放民眾索取。

王惠美表示，過去大家為了壓轎金擠破頭，今年彰化一樣貼心準備壓轎金，讓民眾免費索取，在媽祖停駕後，將壓轎金裝入平安福袋，去年一共準備2萬份供民眾索取，反應熱烈受到民眾好評，因此今年加碼到3萬份，希望讓更多人可以分享到媽祖的福氣。

王惠美強調，她相信大家的虔誠媽祖可以感應到，也希望媽祖能夠保佑士農工商都平安發財，風調雨順、並且疫情能夠早日消退。

而壓轎金怎麼用，民俗專家說壓轎金可以先供奉在家中神桌上，或放置清淨處，用紅包袋收起來可以祈求平安，也可以用來收驚，張貼在門口也可以有避邪的作用，另外若有急事想要尋求媽祖加持，可以在家點燃清香，對天或向大甲方向，請大甲媽駕臨訴說，祈求媽祖保佑。