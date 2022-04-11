中央11日公布新竹縣新增12例本土確診案例，包括仰德群聚延伸4例、台北市星聚點KTV群聚延伸3例、案26676親友群聚2例、新竹市案24791家庭群聚延伸2例，及案27279家庭群聚1例，相關足跡場所已陸續完成消毒，疫調匡列持續進行中。

縣府指出，確診案例中有1名新湖國小學生和1名幼兒，新湖國小該班停課10天，考量風險全校11日預防性停課1天，今全校採檢約2千多人；幼兒園匡列採檢273人，居隔31人，自我健康監測242人，該班及有接觸的另一班共2班停課10天。

仰德高中群聚新增4例，皆為群聚案延伸至家人確診，案27645為是新湖國小9歲學生，是案27518的兒子，因爸爸和堂哥案27287確診，匡列安排PCR採檢陽性確診。因考量案27518有其他3名孩子也就讀新湖國小，北榮新竹分院進駐校園全校採檢，預計將採檢2千多人。

案27644為50歲男性，是案27282的父親、案27281的丈夫，因妻兒接連確診，昨安排PCR採檢陽性確診，相關足跡已通知消毒，並持續疫調中。

案27643和案27642為一對夫妻，因兒子案27280確診，兩人居家快篩結果陽性，衛生局昨安排就醫PCR採檢陽性確診，相關足跡已通知消毒，並持續疫調中。

台北市案27226星聚點KTV群聚延伸竹縣增加3例，案27974為29歲男性，案27975為25歲男性，案27640為27歲男性，人皆因參加5、6日聚會活動被匡列居隔採檢確診。

案26676親友群聚增加2例，案27972為46歲女性，案27973為46歲男性，兩人均為案26676的友人，匡列居家隔離後採檢確診，相關足跡陸續消毒，持續疫調中。

新竹市案24791家庭群聚延伸增加竹縣2例，案27853為46歲女性，案27854為14歲女性，兩人均為居隔期間陰轉陽。案27854為國中生，最後到校日為4月1日，居家隔離期間陰轉陽，校園風險低。

案27279家庭群聚增加1例，案27641為5歲男性是案27279的兒子，就讀竹北紐約幼兒園，匡列採檢陽性確診，幼兒園匡列採檢273人，居隔31人，自我健康監測242人，該班及有接觸的另一班共2班停課10天。

竹縣衛生局持續協調醫院開設社區篩檢站，大安醫院11日和12日晚間6時至9時在醫院急診室外提供篩檢服務，台北榮總新竹分院11日晚間6時至9時在醫院急診室外提供篩檢服務。

確診個案關聯。(羅浚濱翻攝)

確診者足跡。(羅浚濱翻攝)

確診者足跡。(羅浚濱翻攝)

確診者足跡。(羅浚濱翻攝)

確診者足跡。(羅浚濱翻攝)

確診者足跡。(羅浚濱翻攝)

確診者足跡。(羅浚濱翻攝)

確診者足跡。(羅浚濱翻攝)