大陸國家主席習近平10日下午在海南省三亞市崖州灣種子實驗室考察調研時強調，種子是大陸糧食安全的關鍵。只有用自己的手攥緊中國種子，才能端穩中國飯碗，才能實現糧食安全。

根據新華網引述習近平表示，種源要做到自主可控，種業科技就要自立自強。這是一件具有戰略意義的大事。要弘揚袁隆平等老一輩科技工作者的精神，十年磨一劍，久久為功，把這件大事抓好。

習近平此次出行，在三亞先後考察了崖州灣種子實驗室、中國海洋大學三亞海洋研究院，了解海南支持種業創新、發展海洋科技等情況。