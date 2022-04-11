大陸各地近期因新冠肺炎疫情再度爆發，造成許多城市紛紛宣布封城，就連第一大都市上海也再度淪陷，許多民眾被迫被關在家中無法出門，只能透過網路採買生活用品及食物，但卻因為物流紛紛停止送貨而使很多人買不到食物，讓大陸網友怒批「在上海不是病死是餓死」。而微博上有一名擁有250萬名粉絲的網紅「可子」近日便發文公開封城10天的身體變化，而引起網友熱烈討論。

大陸網紅可子，因經常在微博帳號「除了我都是豬」中分享逗趣的搞笑影片而吸引大批網友追蹤，而最近她也因為上海封城被迫待在家中無法出門，只能透過社群媒體持續與網友互動。只見可子除了貼出各種疫情相關資訊，並利用自己的號召力，協助需要幫助的人以及因主人被帶去隔離而沒人照顧的毛小孩們之外，近期她還轉發一則有關大陸當局官宣「上海生活物資供應充裕」的新聞，讓她忍不住大罵「放你的狗屁」。

網友看到後也忍不住留言抱怨「送菜送肉的都爛車裡了，送菜的人回去就是14+2，白跑一趟，沒人敢發，政府還在美化」、「我也不知道為何麼各大媒體都在替上海粉飾太平，明明問題很多，卻一句都罵不得」、「真的，有手機的還不能說的上充足，沒手機的老人怎麼辦，怎麼能一本正經說謊啊」。

大陸網紅轉發官方消息。（圖／微博）

除此之外，可子還在網路上公開近期因「飢荒」只能靠1根黃瓜撐2天的身材變化，表示「我算是體驗了一把『飢荒』瘦法，牛啊上海」，只見照片中的她在3月底時身材還相當圓潤，但在本月5日及10日的照片裡卻發現身材明顯消瘦了一圈，令網友們看了相當驚訝，紛紛留言「心疼可子，想把我的肉捐給你」、「可子現在能吃上飯菜嗎」 ，她則回應「現在可以和阿姨吃到兩個菜了」而引起熱議。