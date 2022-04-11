客戶需求穩定且子公司業績挹注，嘉澤(3533)3月合併營收達24.04億元，創下單月歷史新高，近來大陸上海及昆山相繼封城停工，嘉澤表示，大陸封城對4月影響較3月大，如果封城情況未擴大，第2季有機會比第1季好，日系外資給予嘉澤「優於大盤表現」評等，不過受到台股重挫拖累，嘉澤今天股價收低。

由於桌上型電腦Socket V滲透率逐步提升至30%，且伺服器客戶需求穩定，加上嘉基(6715)3月營收表現不俗，推升嘉澤3月合併營收達24.04億元，月增73.38%，年增42.87%，累計第1季合併營收為61.44億元，年增29.94%。

大陸上海疫情延燒，昆山封城停工，對各產業生產及物流造成衝擊，嘉澤正密切觀察封城範圍是否擴大，嘉澤表示，目前營運未受太多影響，不過如果有影響，4月影響會較3月大，只要封城情況未擴大，第2季有機會比第1季好，今年全年預估沒有改變。

日系外資最新報告指出，嘉澤第1季營運比預期好，主要是因Socket V出貨優於預期及服務器需求，公司預期4月需求還是不錯，主要變數在於大陸封城，我們預期嘉澤營收趨勢可望受到伺服器前景及桌上型電腦ASP增長推動，給予嘉澤「優於大盤表現」評等，目標價750元。