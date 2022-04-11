台中一名王姓男子先前騎車酒駕遭吊扣駕照，然王男去年8月間違規無照騎車，被員警懷疑違規左轉而攔下，後來員警發現王男無違規左轉情事，僅依吊照期間騎車開罰6000元，但王男不服，提起行政訴訟。台中地院法官認為，警方不能隨意攔檢，且舉發過程有瑕疵，故撤銷原處分，判王男免罰。

判決書指出，王姓男子於2020年酒駕騎車，遭法院裁處吊照12個月，然王男卻在吊照期間違規騎車，於2021年8月間行駛至台中市北區中清路與英才路口，遭到巡邏員警發現違規左轉，員警攔下王男後得知其無照駕駛，遂一併告發。

該員警恢復原勤務後復勘該路口，發現只有中清路口設有兩段式左轉標誌，為避免爭議，遂報請交通組註銷違規左轉的舉發，僅依吊照期間騎機車告發，函送台中裁決處裁罰6000元。而王男不服裁罰，提起行政訴訟。

王男主張，他當時騎車於英才路、中清路口欲左轉五權路方向，他並無做出違規行為，員警不能隨意臨檢，希望法官能撤銷原處分。

台中地院法官指出，警察職權法中規定，需客觀判斷駕駛處於「易生危害」之狀態，才可隨機攔停，否則即屬於濫用權力；法官認為，王男當時沿著英才路左轉時並未出現違法行為，不屬於「易生危害」的情形，依法員警不可隨意臨檢，認為舉發過程違反程序正當，故撤銷原處分。可上訴。

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