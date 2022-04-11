桃園市長鄭文燦任期將屆，民進黨立委鄭運鵬也是潛在人選之一，但藍營人士認為市長應該還是由「在地人」出任，鄭運鵬今（11日）表示，國民黨主席朱立倫本身心態不太正確，再次呼籲朱主席，若認為桃園非贏不可，他自己可以回任來桃園參選，相信他是國民黨內桃園最強的一棒。

鄭運鵬表示，自己很意外也感到遺憾，對於國民黨在地人士與民意代表堅持一直要提政治規格標，7年前自己回桃園參選時，國民黨當時也說是空降，但是選區市民朋友給他2任的機會，並不在意是否為外地人，與桃園有無淵源，只要願意做事情他們都會給機會。

鄭運鵬說，朱立倫本身是桃園人，但他到隔壁新北市參選新北市市長的時候，新北市民也沒有說他是空降，不知道為何他當了黨主席後就排斥其他縣市先進來桃園服務。是他認為桃園比較鄉下？或者認定桃園只有樁腳與派系沒有外來人可以來發展的落後地方。

鄭運鵬認為，朱立倫本身心態不太正確，可以理解在地民意代表不希望外來人士來競爭，但身為國民黨百年大黨的朱主席在桃園與新北都服務過，他會跟著這種政治規格標綁在地條件，相信這是他不得服眾與沒人緣的原因。再次呼籲如果朱主席認為桃園非贏不可，他自己可以回任來桃園參選，相信他是國民黨內桃園最強的一棒。