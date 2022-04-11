嘉義縣今增6確診案例，陸軍十軍團101旅精忠營區再傳5名同梯入伍新兵PCR陽性，累計全營已有22人染疫。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今增6確診案例，陸軍十軍團101旅精忠營區再傳5名同梯入伍新兵PCR陽性，累計全營已有22人染疫。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今增6確診案例，陸軍十軍團101旅精忠營區再傳5名同梯入伍新兵PCR陽性，累計全營已有22人染疫，另1名確診者案27984與雲林今公布案27857為工廠同事，9日被通知為接觸者列居家隔離時自行快篩陽性，進一步篩檢確診，衛生局針對案27984已匡列同住家人2人、密切接觸者4人，計6人居家隔離，均已完成PCR，其中4人陰性、2人等待報告中。

精忠營區目前染疫新兵都是3月29日入伍，因密切接觸，風險較高，22人中有1人連續2次Ct值大於30，10日已出院返家自主健康管理。衛生局指出，疫情以來為防堵擴散，縣府5日針對營區首位確診者，第一時間完成密切接觸者採檢，衛生局長趙紋華2度率隊邀集防疫專家、疾病管制署等進入營區實地勘察，並與軍方研商因應策略。

衛生局說，針對精忠營區已執行多項措施，包括依風險等級、分艙分流，營區內所有人員依接觸程度進行風險分級，分散至6棟大樓安置，拉大空間距離並加裝隔簾，如原居住80人寢室，依風險分為2、4、8、10、12人一室分級安置，另衛浴設備固定人員分批使用，用畢即清消。

此外，衛生局也要求加強體溫監測、每日關懷健康狀況，除居隔前後需採驗PCR外，也加強居隔期間每2天快篩或有症狀即送驗PCR，及時掌握疫情變化，衛生局也提供24小時防疫諮詢專線，並委由營長擔任窗口成立家長群組，協助家長疑慮及問題統籌解決，積極防堵可能擴散。