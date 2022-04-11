大里中投東路及環河路三個月來就發生「7案8命」重大交通事故，地方各界訂13日舉辨「祈安路祭普渡法會大典」。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市大里區中投東路及環河路，短短三個月就發生7件重大交通事故，造成8人魂斷輪下慘劇，有百年歷史大里福興宮13日將舉辦大規模路祭法會，附近三個里的普桌達330桌，霧峰警分局表示，曾在限速60公里環河路快車道拍攝到時速高達139公里嚴重超速，今年迄今已取締1萬8627件，比去年同期暴增350％，都列入重點執法路段。

「都是要人命的嚴重車禍，民眾都人心惶惶」，大里福興宮董事長、市議員張滄沂指出，從今年元月至3月底，大里區中投東路及環河路計發生「7案8命」重大交通事故，分別是樹王里2案3命，其中1案是一對年輕情侶，夏田里4案、新里里1案。

交通事故頻繁，地方憂心不已，張滄沂說，經各方決議成立祭典委員會，委請福興宮於13日舉辦「禳災祈安路祭普渡法會大典」，超渡冤死亡魂，安定人心，護佑鄉親行車順遂，駕駛平安。

張滄沂表示，「祈安路祭普渡法會大典」在中投公路及東興路口設置主壇，並在中投公路及環河路共計7處案發地點設置法壇祭拜，至於普桌部分，計有樹王里180桌、夏田里110桌、新里里40桌。

預計13日上午10時邀請議員、里長及地方仕紳一同上香祈福，下午1時30分普渡開香，5時邀請法師前往各案發地點進行祈安路祭、祭路押煞，籲鄉親可備辦水果、金紙前法壇參拜。

樹王里長陳俞樺強調，樹王里、夏田里及新里里一帶屬於大里舊庄頭，民風保守，連續發生重大交通事故，鄉親紛紛反映希望舉辦路祭法會活動，安定人心，確保地方安寧。

對交通事故釀成無辜生命受害，霧峰警分局表示，中投東路及環河路由於道路寬敞，經常出現違規超速，容易發生重大交通事故，曾經在限速60公里的環河路快車道上拍攝到時速高達139公里的「嚴重超速」，已經將2處列入重點執法路段，全面強化測試執法，希望降低交通事故。

針對易肇事路段，霧峰警分局強調，已會同相關機關會勘研擬道路工程改善方案，加強違規交通行為取締，其中移動式測速照相，今年迄今計取締1萬8627件，比去年同期暴增350％，其中超速40公里以上的違規就有922件，測照地點以中投東、西路及環河路為執法的重點路段。