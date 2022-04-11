台北市有不少特色公園遊具，民眾想帶小孩去玩樂，只能靠網路查詢零碎資訊或相互詢問，才曉得哪些公園有哪些遊具，議員黃郁芬提案建議市府建置「公園遊具地圖」，讓民眾輕易查找公園設施。北市公園處對此回應，將先盤點全市440座公園設施建立資料庫，遊具地圖預計年底前上路。

許多家長帶孩子到公園玩樂，但市府未公開各公園遊具設置情形，小孩想玩特定的遊具，只能用網路查詢看有無其他民眾分享資訊，訊息相當零碎、片面，或者必須詢問其他家長，才知道哪一些公園有哪些遊具。

黃郁芬今在議會工務委員會提案指出，有家長反應小孩想盪鞦韆，不知道有哪些鄰里公園有鞦韆，找了住家附近好幾個公園都沒有，只好帶去大型公園。

她表示，公園遊具未完整公開，民眾很難知道鄰里公園遊具設置情形，造成大型公園遊具大排長龍、小型鄰里公園遊具乏人問津，市府也難以檢視遊具配置是否過於集中或單一，不利遊具政策推行。

黃郁芬建議市府應建置「公園遊具地圖」，透過地圖化，整合各公園遊具文字說明、照片，讓民眾可輕易查詢公園設施，提升公園遊具使用率。

對此，公園處長黃淑如回應，6月底前完成全市440座公園設施盤點、建檔，經過區分功能、種類後規畫成遊具地圖，預計年底前上路，未來民眾可依種類、行政區搜詢哪些公園裡有想玩的遊具。