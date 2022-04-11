「我們的海洋大會(OOC)」4月12日將於我友邦帛琉舉辦，環保署長張子敬受總統蔡英文指派擔任特使出席，也是我國出席該大會以來首度以官方名義受邀。張子敬表示，過去只能以學者或NGO名義參加，本次大會因為是在友邦舉辦，首度可以用正式官銜出席，是很大的進步，專業、務實、作出貢獻的態度來參與會議，讓國際看到台灣的努力。

張子敬今(11)日接受網路節目震傳媒「新聞不芹菜」專訪表示，希望從專業、務實、作出貢獻的態度來參與會議，台灣有做了很多的事，包括海洋保育、汙染控制和漁業，台灣都做很多，希望透過海洋大會有意義的交流，讓台灣與國際互相了解，對台灣未來出席相關國際會議場合絕對有所助益，希望藉此建立好的模式。

張子敬指出，出席這次正式的國際會議對台灣來說是很難得的機會，台灣過去只能以學者、專家名義出席，這次會議因為是我邦交國帛琉主辦，所以這次可以用環保署署長這樣正式官銜來出席發言，這是相當大的進步，很珍惜這樣的機會。

張子敬表示，會務實的讓國際知道台灣的努力，本大會已有安排他進行一場短講，也將他正式的經歷、官銜寫在官方網站上，最主要是希望台灣在國際做出的貢獻、成果、經驗來跟國際分享。

根據「我們的海洋大會」官網顯示，張子敬官銜為「Environmental Protection Administration Taiwan，(台灣環保署長)」，簡介也介紹張子敬自2019年起擔任中華民國環保署長一職。