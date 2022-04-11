大甲殯儀館設備老舊、小靈堂與停棺室空間嚴重不足，農曆年後接連發生喪家送往生者遺體遭到拒收，再轉往東海或苗栗後龍火化場，引起禮儀社業者錯愕及家屬不滿；市議員吳敏濟11日邀集生命禮儀處研商解決之道。生禮處強調，將向內政部提報殯葬量能提昇計畫，可增加27個停棺空間。

「死者為大、竟遭打回票！」禮儀社業者指出，農曆年後，接連發生喪家送往生者遺體到大甲殯儀館；不料卻遭到館方告知已無停棺空間，請家屬載往別處，今年至少已發生7次。業者為往生者請命說，每個人家裡不一定都有空間辦先人後事，住公寓更難上加難。

禮儀社業者說，有位喪家第一時間把先人遺體送大甲火化場，行政人員告訴他沒有位置，請他轉送其他地方，家屬無奈大費周章將遺體送到苗栗後龍火化。另有業者陳情最近因家屬休息室被關閉，許多家屬被迫要在外面露天等待親友弔唁，天氣炎熱汗流浹背，傷心之餘又多了身心疲憊。

市議員吳敏濟11日為往生者及家屬請命，要求生命禮儀管理處應儘速進行新館建設，以免讓憾事接連上演。

生命禮儀管理處祕書熊增仁說，針對停棺空間不足，目前大甲館可容納70位，推測是因農曆年後有幾天不宜出殯，火化場累積多位往生者遺體所致；為避免再有類似情況發生，將向內政部提報殯葬量能提昇計畫，可增加27個停棺空間。

熊增仁指出，就設備老舊及小靈堂不足部分，去年議員在議會關心的現代化殯葬園區，今年底前預計完成前置規畫，興建期程約需7年多；火化場旁家屬休息區封閉，則是因地震造成柱體龜裂，考量家屬安全已先在旁邊設置臨時貨櫃，將會盡速提報修繕。

吳敏濟強調，火化比率至今年已超過90％，大甲殯儀館已啟用30多年，設備老舊，小靈堂、禮廳都不夠，停棺空間也不足；市府應儘速規畫興建現代化殯葬園區，讓禮廳、小靈堂及停棺空間都充足，往生者的最後一哩路才能走得有尊嚴，家屬治喪才能順利圓滿。