大甲媽9天8夜遶境9日行經彰化民生地下道時，爆發統促黨黨主席張安樂率眾搶轎衝突，大甲媽今天入境嘉義縣新港鄉，張安樂現身說明，張安樂表示，當天是由統促黨嬴政黨部榮譽主委吳金虎從鎮瀾宮董事長顏清標手中接下鑾轎，走出管制區後交給他，並沒有搶轎，說搶轎是天大的笑話。

張安樂表示，吳金虎在民生地下道接轎已經超過10年，當天吳金虎從管制區內走出將鑾轎交給他，卻被警方說是「搶轎」，簡直是天大的笑話，有人說是因穿了統促黨的背心，但他穿著唐裝，而吳金虎的太太李家葳穿背心被警方要求脫下，當下李拒絕，隨即受到驅離，但穿著背心不影響防疫，卻被這樣對待，非常不合理。

張安樂指出，台灣民間信仰媽祖非常令人感動，許多民眾自動準備食物等給信眾，氣氛非常溫馨，希望政府不管是警察、司法應該是「色盲」，不分顏色，只問做什麼事不問政黨，這件事明顯是針對他，主張和平統一有什麼錯？至於什麼時候會到彰化地檢署報到，張安樂則表示，明天下午6點半。

過去大甲媽入境新港當天，嘉縣警局皆約部署250名警力，今年增加50名警力，民雄分局全體停休，部署重點地，防止暴力事件發生。