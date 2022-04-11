台灣地狹人稠，人口集中於大型都會區，一名網友表示，日前路過北巿天母一處地方發現同棟公寓竟有兩個不同路名的門牌，讓他看了一頭霧水。貼文一出隨即掀起熱議，並釣出內行人解答背後真相。

原PO在臉書社團《靠北天母幫》上傳一張照片，畫面中可見，同棟公寓的左右兩邊竟然是不同路名的門牌，分別為「中山北路五段」和「福國路」，讓他看了大感驚奇，「每次路過都很好奇，怎麼會有一間公寓兩個路名，真的好神奇！台灣好像找不到第二間了吧」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「第一次看到」、「價位不知道有沒有差」、「該不會剛好在交界處吧」、「那幾棟大廈都有新＋舊址」、「我家這也是公寓兩邊路名不同」。

針對這樣的現象，過去就有內行人曾在《Mobile01》解答，指門牌路名和號碼會因門口面向的馬路而有所不同，「我住的這一社區前後都有路，後面四棟跟前面兩棟因為門廳開的方向不同，住址路名就不同」。