建中1學生確診 就讀班級、社團停課至18日 14:312022/04/11 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市建國中學也傳出有1生確診，北市教育局證實。（翻攝Google Maps） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情持續升溫，台北市建國中學也傳出有1生確診，北市教育局證實，4月8日為最後一天上課日，因此從4月9日計算10天，為4月18日，該班級和確診學生參加的社團目前停止實體上課。 校方說明，學生是今天凌晨驗出陽性，告知學校後陸續通知該名學生班級和所屬社團和有接觸的任課老師，不包含老師，人數不到100人，詳細人數都還在疫調中。 疫情爆發全台223校停課 教育部次長：研議放寬停課標準 停課鬆綁 桃教產憂小學生沒打疫苗 #新冠肺炎 #台灣 #確診 #學生 #建國中學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中確診5歲童傳染多人 東新國小全校停課10天 11:022022/04/11 生活 台南＋18創單日新高 美語補教師1傳7 04:102022/04/11 地方新聞 居家照護試運行 新北預估確診者未來6成在宅 12:092022/04/11 生活 輕症在宅照護3措施出爐 藥師送藥到府 14:202022/04/11 生活 班級不同也染疫 北港高中＋1生確診 全校停課至18日 13:182022/04/11 生活 台灣虎航國內線機師突破性感染 喉嚨痛感染源不明 12:512022/04/11 生活 施志昌助理確診 國民黨團籲同餐會者居隔 09:142022/04/11 政治 疫情衝擊觀光 賴清德喊話：政府跟旅遊業站在一起 12:352022/04/11 政治 嘉縣＋6 精忠營區再傳5新兵確診 全營累計22人染疫 14:092022/04/11 生活 蘇貞昌下令「重症清零」強化高齡者打疫苗 12:232022/04/11 生活 瑞典與歐洲議員訪團抵台 蔡明視訊會談 04:102022/04/11 政治要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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