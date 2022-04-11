疫情持續升溫，台北市建國中學也傳出有1生確診，北市教育局證實，4月8日為最後一天上課日，因此從4月9日計算10天，為4月18日，該班級和確診學生參加的社團目前停止實體上課。

校方說明，學生是今天凌晨驗出陽性，告知學校後陸續通知該名學生班級和所屬社團和有接觸的任課老師，不包含老師，人數不到100人，詳細人數都還在疫調中。