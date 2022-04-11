新進公教人員明年7月起適用退撫新制，銓敘部長周志宏今天表示，新制退撫金都歸入個人帳戶，未來將不再需要年改。至於現職公教人員目前未規劃轉換新制，但在年改後現制退撫基金用罄年限已延後到2051年，加上政府撥補，將可大幅改善財務狀況。

立法院司法及法制委員會今天審查「公教人員保險法部分條文修正草案」、「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案」，由銓敘部長周志宏回應詢答。

民進黨立委陳歐珀詢問，為何新制要採取確定提撥制？周志宏指出，過去退撫基金因提撥費率不足，以致出現財務問題，新制採取確定提撥制，不僅可以解決過去遺留下來的問題，也可以讓未來公務員更有保障。

陳歐珀質疑是否會有退休後保障不足情況？周志宏強調 ，由於第一層年金中的公保養老給付仍採取確定給付，已提供最基本的保障，加上第二層的退撫新制，不會影響新進公務人員未來的老年生活。

陳歐珀與民進黨立委黃世杰也詢問，現職公務人員是否能轉換到新制？考試院是否討論過？周志宏表示，現職人員是否能轉制的問題確實有討論過，但目前政策上不宜。

他說，因為這不僅牽涉到舊年資結算後撤出的問題，現職人員繳納的費率也不再挹注，對現行退撫金影響更重大，3年內估算下來就會造成500多億元的影響，現有退撫基金用罄年限勢必會再往前移，因此現階段未規劃現職人員轉新制。

周志宏表示，新制與舊制切割，一方面讓新制採取的個人帳戶未來不再需要年改，一方面將現有退撫基金增加提撥率，同時提高投資積效，加上年改節省經費挹注，目前退撫基金用罄年限已延到2051年，大幅改善財務狀況。