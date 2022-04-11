農委會自2017年起擴大推動農業保險政策，2021年施行「農業保險法」，目前農業保險已開辦25種品項、39張保單，總投保件數達到9萬1519件，投保率已近26％，農委會主委陳吉仲表示，會持續提升政策性農業保險的覆蓋率，同時也會不斷調整保單內容、擴大開發保險品項、優化保險費率及保費補助比率，不讓農民看天吃飯。

陳吉仲表示，為建構完整的農民福利體系，「農業保險」從2017年開始試辦至今，已開辦了25種品項，39張保單，總投保件數達到9萬1519件，總投保面積13萬3474公頃，有效扭轉農業看天吃飯的命運。

陳吉仲指出，去年7月1日百億農險基金正式上路，不僅負擔起最重要的危險分散任務，例如透過國際再保市場分攤風險，確保賠付能力並降低保費，也致力於擴大推動政策性農業保險。去年5月1日起豬隻死亡強制保險上路，在養豬隻全面納保，500頭以下保費政府全額負擔，500頭以上的保費補助也有加碼。

此外，去年10月推動新型態鳳梨釋迦收入保險，政府補助保費一半，保障農民生產成本；今年一期作開始實施水稻收入保險，所有稻農全部納入保障範圍，其中「基本型」保費全額補助、「加強型」保費補助1／2，農民只要在申報種稻時多簽一個名，就可以免費完成「基本型」的投保。另外自2019年起開辦的香蕉收入保險，今年也更進一步放寬投保資格並簡化投保程序，共計13縣市114鄉鎮都可參與。

陳吉仲說，未來會持續提升政策性農業保險的覆蓋率，同時也會不斷調整保單內容、擴大開發保險品項、優化保險費率及保費補助比率、簡化投保程序，另外也訓練專業的勘損人員，實損實賠型的保單逐步由具公信力的勘損人員認定損失，而非由保險公司片面認定，讓農民生計獲得最大程度的保障。