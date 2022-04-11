1名女網友在《爆怨公社》發文，她在醫院嬰兒室外，目擊一對夫妻為了住院費用爭論不休，男方計較多住院1天要多花2000元，女子還忍無可忍大吼：「現在生小孩你還要跟我計較錢嗎？」貼文一出引起網友們熱烈討論。

原PO在臉書社團《爆怨公社》寫下，日前她剛生產完準備出院接寶寶回家，在醫院嬰兒室外面等待護士，無意間聽到1對夫妻說話，兩人疑似在爭論產後住院的費用，但該位男子用很大的音量，反覆、跳針地對妻子吼說，「妳多住1天就要多花我2000元！」女方則回覆，「現在生小孩你還要跟我計較錢嗎？生小孩已經沒花你的錢了」。男子的言論讓全程目睹的原PO超傻眼，好奇詢問網友們「為什麼這種男人會有老婆跟小孩？」

網友們看到後紛紛留言：「所以說結錯婚真的比單身慘好幾萬倍，而且現在又有小孩了，想著這位老婆的未來不會好過到哪去，希望她身體休息好後能趕快去找個工作賺錢」、「所以我死都不和小氣男有瓜葛就是這樣，婚前不會對你好，變黃臉婆後你還指望他會對你好」、「負責任很難，你不知道嗎」。「自己選的老公，加油囉」。