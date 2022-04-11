國內連續3天本土個案單日破400例，疫情也陸續燒進政府機關，今傳出行政院副院長沈榮津的司機確診，被列為密切接觸者的沈榮津曾於8日上午與總統蔡英文一起出席活動，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，疫情還須觀察，很難研判何時為高點；至於沈副院長昨天晚上PCR採檢為陰性，因此在此之前和他接觸的人不會有風險。

本土個案數仍在高點，外界關心國內疫情何時開始收斂。陳時中表示，世界疫情比上周降了23％，但世界衛生組織提醒，很多熱點國家都放棄篩檢，陽性率可能會被低估，因此很難去研判何時為高點，但至少可以說世界疫情正在趨緩中，個別區域有個別的情形。

行政院今表示，有3名駕駛同仁確診，確診者密切接觸者包括副院長沈榮津、副秘書長何佩珊，而總統蔡英文也曾於8日上午與沈榮津一起出席活動，陳時中表示，由於沈副院長昨晚PCR採檢為陰性，代表在此之前和他接觸的人都不會有風險；行政院這次也是啟動自主應變，第一時間就針對親密切處者快篩或PCR，後續疫調還是需要衛生單位來完成。

日前總統蔡英文家人確診，遭質疑防疫標準遇到官員就轉彎，台北市長柯文哲被問及相關疫調時更表示「我們沒辦法去總統府疫調」。陳時中今天回應，所有疫調都依照規定，該做就做，該採檢就採檢，不會因為身分不同就有不同標準，但也因為身分不同，個人資訊還是要受到保護，基本疫調還是由衛生單位處理。