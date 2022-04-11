唐美雲幫媽媽摺蓮花。（民視提供）

唐美雲遭逢母喪，又忙於工作，清瘦不少。（民視提供）

93歲國寶級歌仔戲小生過世 女兒唐美雲悲痛證實：媽，我想您了

藝人唐美雲的母親唐冰森，也是國寶級的歌仔戲小生，4月3日清晨因心臟衰竭逝世，享耆壽93歲。唐美雲母親的告別式擇於2022年4月14日，上午10點30分於南山放生寺舉行公奠，邀請至親好友一起追思懷念。

唐美雲說，媽媽的為人一直是她學習效法的對象，之前一起在同一個劇團，在母親身上，她學習最多的是身教；成長的過程中，她也深受爸爸媽媽的影響，「除了教育、學習之外，就是身體力行，用他們的身教來教導我，他們的言行舉止深深影響著小孩們」，這是唐美雲最感謝父母的地方。

唐美雲感謝之前製作、主演歌仔戲《孟婆客棧》，除了有強大製作團隊，媽媽也是支持她的最大的力量，並從第一集到最後一集都鎖定播出，連重播時段都記得打開電視鎖定，是她的忠實觀眾。她會把對母親的不捨與思念，化作傳承台灣歌仔戲文化的力量，完成母女共同的心願。

唐美雲從小與母親學戲，母女感情深厚，她日前表示，接到病危通知後，雖然不願讓母親經歷侵入式治療的折磨，但在簽下放棄急救同意書的那一刻，仍忍不住雙手顫抖、覺得不捨。當時醫師也有跟她講，其實媽媽90幾歲了，身體狀況越來越衰弱，所以選擇這樣的方式，就讓母親自己決定她什麼時候離開，對她而言是最好的方式。