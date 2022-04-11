根據聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）統計，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，至今已有超過450萬名烏克蘭人逃離母國。

聯合國難民署表示， 至今為止，逃離烏克蘭的難民人數已經來到450萬3954人，比前一天多了6萬2291人。

自第二次世界大戰以來，歐洲未曾見過如此大規模的難民潮。

逃離母國的烏克蘭難民有9成是婦孺；烏克蘭當局不允許18至60歲的男性公民離境。

根據國際移民組織（IOM）資料，約有21萬名非烏克蘭公民逃離烏國，他們在返回母國期間時而遭遇困難。

國際移民組織本月5日公布數據指出，烏國境內另有710萬人無家可歸。這意味烏克蘭已有1/4人口被迫離開家園，不是在國外尋求庇護，就是在國內其他地方流離失所。

在俄烏衝突前，有超過3700萬人居住在基輔（Kyiv）掌控的領土，其中不包括2014年被俄國兼併的克里米亞（Crimea）或親俄分離主義分子所掌控的烏東地區。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110411