經濟部11日公布製造業投資及營業收入變動統計，因半導體廠商積極投資先進及成熟製程，加上化學材料及機械設備業者擴增產能以因應半導體、自動化設備需求，去（2021）年第4季製造業國內固定資產增購（不含土地） 5,881億元，創歷年單季新高，季增18.5％，年增36.9％，推升去年全年國內固定資產增購1兆9,234億元、創歷年新高，年增31.0％。

2021年第4季製造業營業收入（含海外生產之收入）9兆2,492億元，為歷年單季新高，季增10.1％，年增13.9％，主因受惠5G、高效能運算及車用電子等新興應用拓展，以及雲端資料服務需求暢旺，推動資訊電子產業營收攀升，加以全球景氣穩定成長，終端需求續溫，化學、鋼鐵、機械等各主要傳統產業營收均呈兩位數正成長。2021年全年營收為32兆8,002億元，年增19.3％。

在固定資產增購部分，按固定資產型態分，2021年第4季以機械及雜項設備增購占82.1％最多，年增38.2％；其次為房屋及營建工程占17.3％，年增33.0％；就行業別觀察，電子零組件業第4季固定資產增購4,035億元，創歷年單季新高，占製造業之68.6％居各業之冠，年增51.5％，主因半導體業者持續推進先進及成熟製程，加以部分記憶體及面板廠擴充產能所致。2021年全年較上年增加41.9％。

另外，金屬製品業增購177億元，同創歷年單季新高，年增27.2％，主因金屬加工處理、特殊專用金屬製品等需求續強，激勵部分業者擴建廠房所致。2021年全年較上年增加15.2％。

展望未來，統計處表示，隨半導體業者擴大資本支出，帶動國內外供應鏈廠商深化在臺投資，加上臺商回台投資計畫賡續執行，以及離岸風電產業鏈在地化逐步落實，可望延續我國製造業投資動能。