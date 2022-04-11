《新蘇黎世報》（Neue Zuercher Zeitung）11日（周一）報導，德國車廠寶馬（BMW）執行長席普斯（Oliver Zipse）受訪時指出，汽車產業面對晶片荒的問題可能一直持續到2023年。

席普斯認為，「我們仍在晶片短缺的高峰期，我預料最快要到明年才會開始緩和，但在2023年仍必須因應根本性的缺貨挑戰。」

BMW在3月中曾表示，晶片荒料將持續整個2022年。席普斯的說法也呼應福斯財務長Arno Antlitz上周六的論點，當時他提到晶片供應要到2024年才能滿足需求。