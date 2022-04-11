純網路銀行上路一年多，對金融市場仍算不上「鯰魚」，金管會主委黃天牧11日分析三大原因，第一是當初申請就說需要四到五年才可能損益兩平，目前時間尚早；二是黃天牧承認純網銀監理法規未能及時調整，今年1月也已開始修正，逐步落實；三是其中一家純網銀的利基是跨國支付，目前也因疫情阻隔，黃天牧承諾：「即然已給執照，（金管會）就要提供良好環境可發展。」

同時，對今年要開放申請的純網路保險公司，黃天牧亦表示，8月底前相關法規就會公布，並開始接受申請，但這次會借鑒純網銀的經驗，同步檢視純網保法規可否再鬆綁、相關監理可否再有彈性、能否讓此制度立刻在台灣能生根等。

立委張其祿在財委會質詢時指出，當初金管會開放純網銀，是希望借由創新科技，提供更佳的金融服務，在金融市場發揮鯰魚效應，但目前市場反應，純網銀服務還不如傳統銀行的數位帳戶，一旦出現問題，數位帳戶的客戶可以打客服、去實體分行，問題馬上解決，但純網銀卻常找不到客服及解決的方式；張其祿亦建議是否開放純網銀可承作虛擬貨幣等業務，替純網銀找條生路。

黃天牧強調，當初在審查純網銀執照時，三家業者都說約要四到五年才會損益兩平，現在才一年多就說是否成功或失敗，未必合理，二是他承認純網銀有些法規未及時放寬，是因為其他地方要同步調整，今年1月已找純網銀討論，會逐步調整；三是有一家純網銀是想走跨國支付，也因疫情無法成形，阻礙純網銀發展，但黃天牧承諾，金管會即然已給執照，就要提供良好環境可發展，會盡可能替業者思考可發展的方向。

對於加密貨幣或NFT，黃天牧表示，這是很新的東西，何時可以納入金融體系，監理機關立場是很審慎的，今年3月歐洲三個監理機關都同步警告一般投資人，不要涉入虛擬貨幣，黃天牧說，金管會不是想逃避，但虛擬貨幣是否納入金融體系監管，這需要全球的共識，「現在不是不理他，是仍在觀察中」。 至於多家公司有興趣研究申設純網路保險公司，黃天牧亦表示，8月底前公布相關法規，並開始接受申請，且會借鑒純網銀的發展，在發展純網保時，會檢視相關法規可否再鬆綁、相關監理可否再有彈性，可否讓純網保制度立刻在台灣能生根。