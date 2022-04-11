國民黨桃園市長人選近來炒得沸沸揚揚，究竟最後將由誰出戰，備受關注。台北市議員羅智強已表態參選，桃園基層近期則頻繁勸進立委呂玉玲參選桃園市長。資深媒體人趙少康今(11日)表示，黨中央目前看起來屬意立委呂玉玲，但她缺空戰，而羅智強缺的是地方連結，「這兩個人如果合併起來就好了」。

趙少康接受Yahoo TV節目《今天誰來沛》專訪時，主持人鍾沛君詢問「2022這一局，朱立倫主席喊出六都過半，您覺得有機會嗎？」趙少康表示，台南市、高雄市是比較難，朱立倫想說新北、台中市沒問題，只要再當選一都就過半，而桃園市跟台北市都有機會勝選，其中北市如果沒有副市長黃珊珊參選，立委蔣萬安一定沒有問題。

至於桃園市長人選會是誰？趙少康分析，黨中央目前看起來屬意立委呂玉玲，她地方穩固，當過三次立委、客家人、女性都有優勢，但欠缺空戰這一塊，而羅智強強的是空戰，但缺的是在地關係、連結，這兩個人如果合併起來就好了，「有沒有辦法整合他們兩個，一個當正市長、一個當副市長，不是也很好，我不知道，這我的想法」。

趙少康進一步解釋，但這要黨中央出面來整合，也不是我們該出來的，朱立倫又當過桃園縣長，把羅智強、呂玉玲兩個人找來好好談，如果能整合起來，桃園也非常有希望。