台南市小東路地下道去年起連續發生客運、小貨車誤闖機車道，卡在隧道口或撞毀限高架車禍，10日深夜11時許再有小貨車誤闖撞斷限高桿，有民眾認為改處汽、機車分道標示不夠清楚，應加上顏色標線以利駕駛人分辨，台南市交通局11日表示，該處標線清楚，再畫設特殊標線，雨季恐造成機慢車使用者打滑危險。

台南市小東路地下道分為汽車、機車道，自去年4月起，先發生統聯客運誤闖機車道，車頂卡在隧道口動彈不得，幸好無人傷亡。去年8月有載著超長水管的小貨車卡撞限高桿架，10日再發生小貨車誤闖，再度撞毀限高桿架，鄒姓駕駛依照未依規定車道行駛開罰。

台南市交通局表示，10日誤闖機車道的小貨車鄒姓男子為外地人，之前送貨都由別人開車，當天他第1次開車行經該路段，一時不察，跟著前方1輛違規誤闖的計程車進入機車道，不料小黃安然通過，他的貨車卻因為車體較高，撞上限高桿。

限高桿架1支價值約5萬元，小東路地下道屢遭誤闖，肇事駕駛需負擔賠償損失，有民眾建議應在機車道路面作出顏色標線，以利辨識。

台南市交通局表示，該處機車道已有明顯標線，若增加特殊標線，會影響路面防滑係數，雨季正要來臨，該處車流量又高，評估增加標線反影響機車族的行車安全，目前仍以原有標線為主。