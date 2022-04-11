大陸上海新冠肺炎疫情升溫，進入「全域靜態管理」已10天，不過絲毫未見緩解跡象，昨（10日）確診病例增逾2.6萬例，再創單日新高，之前許多藝人分享困在家中的狀況，從香港移居上海的陳浩民和妻子蔣麗莎，近日直播透露託人買菜，沒想到菜錢漲了30倍，讓夫妻倆難以置信。

陳浩民和妻子蔣麗莎日前開直播，因為疫情封城，導致一家8口三餐成了問題，接著曬出帳單表示透過別人在外面買蔬菜包，食材包括1斤菜、2條黃瓜、2顆紅番茄，20個雞蛋和一袋米，總價1500元人民幣（約台幣6914元），再加上運送費就多達2000元人民幣（約台幣9218元），不過平時相同食材僅需花費50元人民幣，價格頓時翻漲30倍，讓夫妻倆不懂什麼環節出了問題。

陳浩民和妻子蔣麗莎直播透露託人買菜，沒想到菜錢漲了30倍。（微博）

蔣麗莎表示會在直播公開此事，並非心疼錢就這樣沒了，而是不想無故被人坑，也不想要自認倒楣，畢竟這樣的份量不夠一家8口吃飽，坦言要不是家裡經濟狀況不錯，不然一頓飯要價2000元人民幣，一般小康家庭根本吃不起，讓網友直呼根本是天價，還不如餓肚子比較實際。

蔣麗莎表示剩下的飯菜會给保姆和助理吃，引起不小爭議。（微博）

此外，陳浩民之前全家吃飯開直播時，只見保姆還在一旁辛苦清掃家裡，當時有網友提問這麼多飯菜吃不完，要怎麼處理？沒想到蔣麗莎絲毫沒考慮就表示：「剩下會给保姆和助理吃」，一副理所當然的語氣引起爭議。

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