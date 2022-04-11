歐盟氣候政策的負責人Frans Timmermans在周日表示，為擺脫對俄羅斯能源的依賴，歐盟可能為再生能源的過渡和轉型制定更具野心和加速的計畫。

歐盟27國目前同意，到2030年其溫室氣體排放量，需要較1990年的水準減少55%，並在2050年朝向淨零排放的目標前進。

而自從俄羅斯在2月入侵烏克蘭之後，歐盟執委會已決定在今年底前將俄羅斯天然氣進口量減少3分之1，並推出草案要在2027年前逐步完全退出能源依賴。執委會將在今年5月公布「重掌歐洲」計畫，將探討和說明如何退出對俄羅斯化石燃料的依賴。

Timmermans說，未來幾周要做的，是朝向重掌歐洲的努力，加快能源轉型，因此可能會重新檢視歐盟的目標。這樣的目標修改可能會讓2030年的再生能源占比目標再提高，Timmermans拒絕透露具體數字。

根據現有計畫，歐盟到2030年的再生能源消耗占比應在40%。

Timmermans周日訪問埃及，指出埃及在今年11月將舉辦COP27氣候峰會，埃及並且將從地中海沿岸轉出口來自以色列的液態天然氣(LNG)，這將有助於歐盟擺脫俄羅斯，實現天然氣進口的多元化。