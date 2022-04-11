台塑四寶第一季財報出爐，在獲利表現上呈現2進2退，台塑(1301)、南亞(1303)均相較去年第四季衰退，惟南亞獲利依舊惟史上同期次高，台化(1326)、台塑化(6505)則是受惠油價飆升，稅後利益季增加均逾7成。累計台塑四寶第一季共賺512.59億元，儘管第一季是傳統淡季，工作天數減少，但合計四寶獲利依舊相較去年第四季的454.5億元，成長約12.8%。

台塑第一季合併營業額710億元，季減少4.6%、年成長17.2%；合併稅後利益165億元，季減少1.6%，歸屬母公司每股稅後盈餘為2.6元。台塑表示，受俄烏戰爭影響，原油價格大漲，但石化產品漲幅不如原料乙、丙烯漲幅，利差縮小，因此，第一季合併營業利益呈現季衰退。

南亞第一季合併營業額1020.9億元、季減少5.5%、年成長13.8%；營業利益136.0億元，季減少28.9%；單季歸屬母公司稅後利益為150.4億元，每股稅後盈餘1.90元。南亞表示，第一季每股獲利1.90元，為史上同期第二高，僅次於2021年第一季的2.23元。去年第1季北美氣候異常衝擊市場供給，導致產品利差顯著擴大；今年雖然產業供給較為充裕，但因需求動能仍佳，使產品尚能維持良好的利潤，整體獲利達到史上同期次高。第1季獲利雖不差，但EPS仍比2021年第4季減少13.9%，主要是第4季獲利仍處於高峰，及受到春節假期、疫情變化之影響所致。

台化第一季合併營業額953.97億元、季成長0.8%、年成長13.4%；合併稅前利益81.7億元、季成長56.7%；歸屬母公司稅後利益為60.63億元、季成長70.5%，每股稅後盈餘1.04元。台化表示，第一季ABS、PC、HAC受供給增加或下游需求保守，影響行情趨弱下跌，其他石化、紡纖產品隨油價及原料價格上漲。另外，受俄烏戰爭影響，推升油價及石化產品售價上揚，加工價差改善，影響第一季營業利益較去年第四季增加。

台塑化第一季合併營業額1855.51億元，季成長2.6%、年成長42.4%；合併稅後利益136.5億元、季成長79.4%，其中，歸屬母公司的稅後利益136.56億元，每股稅後盈餘1.43元。台塑化表示，第一季營利比去年第四季增加，主要是因為第一季原油價格上漲，相較於去年第四季原油價格下跌，第一季產生之購料與存貨利益比去年第四季增加，以及受惠於全球油品需求轉強，主要產品對原料價差亦比去年第四季增加所致。