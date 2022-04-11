高價店面市場低迷，不過擁有連鎖業長租約、租金收益率2％以上的店面仍是長期投資族的寵兒，近年不少這類店面，成為融壽險業、資深店面投資族，以及自用展店需求買方入手標的，文山區「丹堤咖啡」萬芳興隆店店面2月以1億元易手，為新冠肺炎二年多來首件億元店面交易，亦為實價以來萬芳醫院商圈總價最高店面交易。

據最新實價登錄顯示，位於文山區興隆路三段的二層樓店面，2月以1億元成交，由兩位陳姓自然人無貸款買下，台灣房屋文山特許加盟店店長林洋助表示，該店面目前為「丹堤咖啡」萬芳興隆店，鄰近萬芳醫院商圈及捷運站旁，人潮客源穩定，每月租金約在15～20萬元左右，年投資報酬率約在1.8～2.4％，頗適合喜歡穩定收益的中長期投資人。

近年雖然疫情衝擊高價店面市場，不過不少連鎖業租約的店面交易仍然暢旺，例如去年原松本清東湖店、一風堂中山本店、橡木桶洋酒專賣店長安東路店所在店面都有買方買進。

也有不少由租轉買的案例，如八德路三段的三層樓老透天，去年6月由原租客耶里西點以約1.3億元買下；中華郵政去年6月以約3.56億元買下松山區南京東路三段「白宮企業大樓」店面，該地原本就由中華郵政、地球村美日韓語敦化校承租，如今中華郵政「由租轉買」自己當起房東。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，這肺炎疫情讓大坪數店面買氣雪上加霜，不過若位有穩定上班族客源的辦公商圈，或大型住宅社區型店面，且原有連鎖餐飲、超商、超市、銀行業承租的店面，通常租約至少5～10年，租金甚至還會分階段向上調漲，租金收入穩定，帶租約賣，將更吸引投資人接手。

第一建經研究中心副理張菱育指出，近年購入高總價店面的買方，多以中長期持有為規劃，包括金融壽險業者、資深店面投資族趁低點購入蛋白區店面，也有不少自用型買家為展店需求而買，甚至原本就是租客，直接租轉買，自擁店面累積資產。