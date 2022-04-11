新竹市11日新增10例確診個案，感染源包含外縣市確診個案足跡重疊、公司群聚與家庭群聚延伸案，個案年齡最小為不滿5歲孩童，最長者則50多歲男性，總計再匡列56人居隔採檢。

市府衛生局表示，今天新增包括案27638、案27639、案27850、案27851、案27852、案27969、案27970、案27971、案28163、案28164等10例。

案27638為10多歲男性，為案27517（4月10日之個案保母）的小孩，受匡列、居家隔離，期間出現鼻塞症狀，PCR採檢陽性確診，無新增匡列接觸者。

案27639為30多歲女性，為案27094（4月10日之個案，花蓮足跡相關）的姊姊，受匡列、居家隔離，昨出現發燒症狀，PCR採檢陽性確診，無新增匡列接觸者。

案27851為20多歲男性，與外縣市確診個案25203足跡重疊，受匡列、居家隔離，PCR採檢陽性確診，匡列同行友人1人。

案27852為未滿5歲男童，為案26389（4月8日之個案）匡列接觸者，居家隔離期間出現發燒症狀，PCR採檢陽性確診，匡列同住家人1人。

案27850為20多歲女性、案27969為50多歲男性、案27970為20多歲男性、案28163為30多歲男性，4人任職同公司，因1位外縣市同事出現症狀，全公司啟動快篩，4人均快篩陽性、送醫PCR採檢陽性確診，全案共匡列9名同住家人、公司14人。

案27971為30多歲女性，4月9日出現輕微症狀未就醫，4月10日因工作需求快篩陽性，PCR採檢陽性確診，匡列接觸者28人。

案28164為40多歲男性，4月11日因工作需求快篩陽性，PCR採檢陽性確診，匡列接觸者3人。

此外，因應疫情，市府今天也宣布12日起再啟動「國軍醫院社區篩檢站」，由國泰、馬偕、國軍與南門醫院醫療團隊進駐，服務時間為周一至周五，上午9時至12時，下午1時至4時，民眾若收到簡訊通知、或發現與確診個案曾接觸或足跡重疊，可赴站隨到隨採、免費、免預約。

另，為鼓勵長輩接種疫苗，市府也加碼發放疫苗施打禮券，5月底前，滿65歲以上長輩施打任何一劑COVID-19疫苗，就送500元禮券。