新竹1名40歲的工廠作業員「小張」，長期右側鼻塞以為是工廠粉塵造成，在藥局買成藥控制症狀，近月來出現流鼻血及濃黃鼻涕，診所診斷為鼻竇炎，服抗生素未改善，反出現惡臭及鼻化膿症狀，惡化造成發燒合併顏面蜂窩組織炎，求診中醫大新竹附設醫院，被診斷罹患醫學上罕見的「鼻竇異生齒」！

耳鼻喉科醫醫師陳俊志指出，「鼻竇異生齒」是在正常鼻竇長出牙齒，病人的牙齒往鼻腔生長，跟一般生長方向不同，天生異生齒容易感染造成鼻竇炎、蜂窩性組織炎及顏面蓄膿，因異生齒對於鼻竇而言是異物，鼻子只要有異物，就會引發細菌感染。

陳俊志說，透過鼻竇內視鏡檢查小張的鼻子，看到右側鼻道異常腫脹並有膿水流出，電腦斷層確診是「鼻竇異生齒」在作怪，選擇用3D微創內視鏡導航手術，清除異生齒併引流膿瘍，傷口小恢復也快，保留小張顏面外觀的完整性，鼻竇炎也獲得改善，隔天即出院。

陳俊志表示，鼻竇炎大多為雙側發作，症狀為鼻塞、膿鼻涕、嗅覺喪失、頭痛或顏面壓痛等症狀，若是單側鼻竇炎合併鼻膿，甚至鼻出血，則要考慮齒源性感染、黴菌性鼻竇炎或是惡性腫瘤。

由於口腔細菌多，有時候會沿著牙根到上頜竇，造成細菌感染，由蛀牙的牙根、植牙或根管治療後，往上感染至上頜竇，若不及時治療，可能會演變成蜂窩組織炎，甚至腦膜炎。

陳俊志建議，鼻竇炎經過二週口服抗生素治療，若持續有鼻膿或鼻血，應到醫院接受鼻竇內視鏡及電腦斷層檢查，找出正確病因，準備要植牙或根管治療者，要先把鼻竇炎的問題處理好再去植牙，並且定期洗牙，清除牙菌斑和牙結石，三餐飯後刷牙漱口，如果發現蛀牙問題，一定要提早處理。