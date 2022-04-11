英國「足球金童」貝克漢和愛妻結婚多年，育有3子1女，近來最年長的23歲長子布魯克林(Brooklyn Beckham)，終於在本月9日與美國女星妮可拉佩茲(Nicola Peltz)共結連理，排場十分盛大，總開銷高達300萬英鎊，折合新台幣就有1.1億元，堪稱世紀婚禮，很多網友內心感到憤恨不平，甚至還用到了噁心這個字眼形容，怒批他們活在不一樣的世界。

布魯克林和妮可拉佩茲，原定去年就要結婚，卻因新冠肺炎影響延宕，如今才終於順利舉行，雙方都頗具知名度，力邀諸多明星到場，包括伊娃朗格莉亞等人，婚宴進行遵守傳統猶太教儀式，在美麗場地中甜蜜接吻，攜手步入人生的下一個階段。兩人將婚禮地點選在女方祖父，佔地1200坪非常寬廣的豪宅，婚禮總費用花到了300萬英鎊。

小倆口甜蜜舉辦完婚禮過後，還將一連舉行3天宴會，也豪砸5萬英鎊(約193萬新台幣)向妮寇拉佩茲最愛的花店購入400株鮮花布置場地，就連給嘉賓的香檳花錢也不手軟，一瓶要價200英鎊(約7573元新台幣)也照樣喝得下去，整場婚宴費用都由女方負擔。

妮寇拉佩茲家境非常富有，坐擁逼近500億台幣身家，貝克漢相比之下僅有130億元，一場婚禮儀式幾乎做盡高調奢華之舉，網友看不慣他們的作風，認為烏克蘭和俄羅斯戰爭打得如此慘烈，又或者新冠肺炎如此盛行，大家的日子都不好過，所花費的金錢能夠造福多少人，實在只有噁心能夠去形容，根本是不食人間煙火。