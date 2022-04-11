由於投資人衡量美國陷入經濟衰退的風險，以及受到供應鏈中斷和東歐地緣政治衝突影響，再加上聯準會上周在其3月會議紀要中釋出更多有關於何時與如何啟動縮表的細節，短期內美股的震盪加劇，操作難度大幅提高，但追蹤王牌分析師的TipRanks調查顯示，華爾街頂級分析師已經把短期股市波動拋諸腦後，轉而將目光放在最具長期潛力的個股。

他們點名的5檔「長期壓寶」首選股分別是：迪士尼、蘋果、雲端資安平台Zscaler、音樂串流平台Spotify，以及影片串流平台網飛（Netflix）。

●迪士尼

隨著防疫限制解封，迪士尼的主題樂園營收已大幅反彈。Tigress Financial Partners分析師Ivan Feinseth看好迪士尼的營運前景，稱該公司的主題樂園營收已經比去年同期成長1倍。此外，做為娛樂和媒體巨頭的迪士尼，其電影事業和串流平台Disney+也持續大舉投入熱門內容的製作。該頂級分析師表示「內容為王，而迪士尼是內容之王」。

Feinseth給予迪士尼「買進」評級和每股229美元目標價。

上周五迪士尼幾近持平，收在131.87美元。

●蘋果

蘋果持續在不同領域開發創新的服務，而其中一個亮點就是其不斷成長的支付事業Apple Pay，令人懷疑該公司其實想成為一家「特許銀行」。

但Evercore ISI分析師Amit Daryanani卻不這麼認為，他表示，蘋果目前走的路好處更多。Daryanani認為蘋果最有可能繼續擴大其金融科技部門，集中精力建立一個封閉式支付系統，這家科技巨頭很可能把焦點放在提高客戶普及率及強化其生態系的黏著度，而非獲得銀行執照及應付隨之而來的嚴格監管。

該分析師給予蘋果「買進」評級和每股210美元目標價。

蘋果上周五收跌1.19%，報170.09美元。

●Zscaler

網路安全是極具潛力的產業，Zscaler可望成為業績持續優於分析師預期，並將提高財測的選擇。Needham分析師Alex Henderson預期Zscaler將持續穩健增長並提高利潤，且最終將促進企業架構轉向Cloud Direct模式。該分析師表示，雖然短期內Zscaler股價可能進入整理，但該公司本身具有「非凡的長期價值」。

Henderson特別提到Zscaler一直以來的營利率表現傑出，並預期該公司長期將維持20%～30%的利潤，稱Zscaler是其研究標的中成長最快速的公司之一。

該分析師給予Zscaler股票「買進」評級和每股418美元目標價。

Zscaler上周五收跌2.23%，為226.79美元。

●Spotify

去年第四季起科技股和成長股遭到拋售，Spotify不僅受到拖累，且投資人亦對該串流媒體公司實際的業務模式感到擔憂。該公司尚未證明有能力創造優異的利潤，不過Evercore ISI分析師Mark Mahaney認為這個答案就在Spotify服務裡的一個重要特色，即同時向藝人/唱片公司和訂閱用戶收費的「雙向市場」，他更斷言Spotify的轉折點即將到來。

該分析師給予Spotify股票「買進」評級和每股300美元目標價。

上周五Spotify在美國掛牌股票幾近持平，收在141.28美元。

●網飛

由於產業競爭加劇，網飛近來賣壓湧現，導致股價從2021年創下的高點大幅回落。該影片串流媒體平台已經佔有龐大的市場版圖，但摩根大通分析師Doug Anmuth認為網飛進一步擴大訂閱市占的潛力仍然雄厚。

該分析師表示，在歐洲、中東和非洲（EMEA）市場，我們認為東歐和南歐，以及中東與非洲的訂閱普及率仍然偏低，而日本、印度和韓國則是亞太地區主要的成長機會。他表示，亞太地區是成長最快速的市場，同時也是仍待開發的最大市場。

Anmuth給予網飛股票「買進」評級和每股605美元目標價，這個價格將使網飛的股票估值較接近其2021年的水準。

網飛上周五股價下跌1.73%，收在355.88美元。