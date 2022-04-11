台中市新申請都更案，以鄰近中科的西屯區最熱門，受惠於中科擴廠效應帶來科技新貴剛性需求與人口紅利。（盧金足攝）

政府打炒房，央行祭出限縮不動產衝擊土地買氣，但土地成本仍居高不下，全國商業總會主席賴正鎰11日表示，購屋大眾承受房貸壓力升高，建商土地持有成本同樣三級跳，建商想降低土地成本，轉向都更合建或者鎖定危老建築物重建，他透露鄉林在雙北市、台中地區約有20多處都更及合建案的土地都持續洽談中。

鄉林不動產研究室表示，台中市去年家戶購屋比4.91％，每百戶近5戶購屋，換屋與剛性需求高，內政部不動產資訊平台資料顯示，去年第四季全國買賣交易平均屋齡為25.2年，6都當中，購屋平均屋齡最低為桃園市19.52年、最高為台北市平均屋齡29.7年，緊追在後的都會區是台中市。

去年第2季台灣房市受疫情爆發影響一度凍結，但在台商回游的資金行情挹注及疫情平穩下，房市快速升溫，除新成屋之外，中古屋交易熱絡，家戶購屋比創下近3年新高，置產族看準優質商圈地段的生活機能佳，也帶動屋齡20年以上住宅交易量。

鄉林集團董事長賴正鎰說，大台中市區精華地段土地稀缺，重劃區地價又接連飆漲，購地成本增加，這一年多來，政府數波打炒房，央行祭出限縮不動產、土建融貸款，金管會提高不動產授信風險權數，從商仲業者統計今年第一季全台土地交易額，較去年同期下滑24％來看，開發商搶土地稍踩煞車。

賴正鎰指出，升息幅度一旦持續擴大，不僅購屋者承受房貸壓力升高，建商土地持有成本三級跳，小型建商首當其衝，大型建商想降低土地成本，轉向都更合建或者鎖定危老建築物重建。

鄉林建設年初在員林市推出「鄉林圓頂」，具備員林火車站核心地段及品牌的優勢，鎖定二林中科園區龐大工作機會帶來的人口與交通紅利。

鄉林不動產研究室表示，截至今年2月止，台中申請危老重建核定案件計363件、核定都更案件103件，6都中僅次於雙北市，台中市新申請的都更案，以鄰近中科的西屯區最熱門，受惠於中科擴廠效應帶來科技新貴剛性需求與人口紅利，土地價格與房價攀升，促使地主願意釋出參與都更合建。

台中地區的多數都更申請案位於生活機能優渥的區域，對於購屋族群很有吸引力，潭子大豐段逾1500坪老舊廠房的都更重建案，為台中都更面積較大的個案；西屯中科地區8000坪完整腹地，也有建商將分三階段開發，鎖定中彰投企業主、中科高階主管及醫師等族群。